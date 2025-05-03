Arsenal-Bournemouth maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Arsenal-Bournemouth maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 35. hafta maçında Arsenal ile Bournemouth karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Arsenal-Bournemouth maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ARSENAL-BOURNEMOUTH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Arsenal-Bournemouth maçı 3 Mayıs Cumartesi günü saat 19.30'da oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.

ARSENAL-BOURNEMOUTH MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Arsenal: Raya, White, Saliba, Kiwior, Tierney, Rice, Partey, Zinchenko, Nwaneri, Trossard, Sterling

Bournemouth: Arrizabalaga, Smith, Zabarnyi, Huijsen, Kerkez, Scott, Adams, Semenyo, Kluivert, Quattara, Evanilson

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