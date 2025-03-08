Crystal Palace-Ipswich Town maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Crystal Palace-Ipswich Town maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 28. hafta maçında Crystal Palace ile Ipswich Town karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Crystal Palace-Ipswich Town maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

CRYSTAL PALACE-IPSWICH TOWN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Premier Lig'in 28. haftasında oynanacak Crystal Palace-Ipswich Town maçı 8 Mart Cumartesi günü saat 18.00'de oynanacak. Karşılaşma beIN CONNECT ekranlarından canlı yayınlanacak.

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