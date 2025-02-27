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Haberler İngiltere Premier Lig Arjantinli genç yıldız Claudio Echeverri Manchester City'de

Arjantinli genç yıldız Claudio Echeverri Manchester City'de

Arjantinli genç yıldız Claudio Echeverri, Premier Lig ekibi Manchester City'nin kadrosuna katıldı.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 27 Şubat 2025 Perşembe 15:34 Güncelleme Tarihi: 27 Şubat 2025 Perşembe 15:35
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Arjantinli genç yıldız Claudio Echeverri Manchester City'de

İngiliz kulübünden yapılan açıklamaya göre Arjantin takımına 20 Yaş Altı Güney Amerika Şampiyonası'nda kaptanlık yapan 19 yaşındaki oyuncu, Ocak 2024'te Gök Mavililer'e imza attı ancak geçen aya kadar River Plate'te kiralık forma giydi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Echeverri, Manchester City oyuncusu olmaktan duyduğu mutluluğu paylaşarak "Burada, Manchester'da olmaktan ve sonunda kendimi Manchester City oyuncusu olarak adlandırabilmekten dolayı ne kadar heyecanlı olduğumu anlatamam." dedi.

River Plate ile 2022-23 sezonunda Arjantin Primera Lig şampiyonluğu yaşayan genç ofansif orta saha, Arjantin 20 Yaş altı Milli Takımı formasıyla 9 maçta 5 gol kaydetti.

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