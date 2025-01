Manchester City, Eintracht Frankfurt'tan Omar Marmoush'u kadrosuna kattığını açıkladı.

İngiliz ekibi Omar Marmoush'un transferi için 75+5 milyon Euro ödedi.

"I'm fast, good on the ball and dangerous" ⚡️ Welcome to City, @OmarMarmoush 🩵 pic.twitter.com/Qc2gTVtTUi