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Haberler İngiltere Premier Lig Manchester United - Newcastle United maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Manchester United - Newcastle United maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Manchester United ile Newcastle United karşı karşıya gelecek. 19. haftada oynanacak mücadele öncesi her iki takım da hazırlıklarını tamamladı. Ruben Amorim yönetiminde beklenilen çıkışı henüz gösteremeyen kırmızı şeytanlar, 22 puanla 14. sırada yer alıyor. Taraftarı önünde hata yapmak istemeyen Manchester United, üst sıralara çıkmayı amaçlıyor. Geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılan Newcastle United ise ligi tekrar üst sıralarda tamamlamak istiyor. 29 puanla 7. sırada yer alan deplasman takımı, kritik mücadelede 3 puanı alan taraf olmayı hedefliyor. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Manchester United - Newcastle United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 30 Aralık 2024 Pazartesi 12:00 Güncelleme Tarihi: 30 Aralık 2024 Pazartesi 12:10
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Manchester United - Newcastle United maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Manchester United - Newcastle United maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 19. hafta maçında Manchester United ile Newcastle United karşı karşıya gelecek. Ruben Amorim yönetiminde istenilen çıkışı yapamayan kırmızı şeytanlar, son 5 lig maçında 1 galibiyet ve 4 mağlubiyet aldı. Kötü gidişe dur demek isteyen ev sahibi takım, Old Trafford'da oynanacak maçta 3 puanın sahibi olmak istiyor. Son senelerde yaptığı yüksek bonservisli transferlerle dikkatleri üzerine çeken Newcastle United ise Avrupa kupalarında mücadele etmek istiyor. Ligin 7. sırasında yer alan deplasman takımı, kritik maçta kazanıp üst sıralara tırmanmayı hedefliyor. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Manchester United - Newcastle United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MANCHESTER UNİTED - NEWCASTLE UNİTED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Manchester United - Newcastle United maçı 30 Aralık Pazartesi günü saat 23.00'te oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.

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