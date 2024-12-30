Manchester United - Newcastle United maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Manchester United - Newcastle United maçını canlı takip etmek için tıklayın...
İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 19. hafta maçında Manchester United ile Newcastle United karşı karşıya gelecek. Ruben Amorim yönetiminde istenilen çıkışı yapamayan kırmızı şeytanlar, son 5 lig maçında 1 galibiyet ve 4 mağlubiyet aldı. Kötü gidişe dur demek isteyen ev sahibi takım, Old Trafford'da oynanacak maçta 3 puanın sahibi olmak istiyor. Son senelerde yaptığı yüksek bonservisli transferlerle dikkatleri üzerine çeken Newcastle United ise Avrupa kupalarında mücadele etmek istiyor. Ligin 7. sırasında yer alan deplasman takımı, kritik maçta kazanıp üst sıralara tırmanmayı hedefliyor. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Manchester United - Newcastle United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
MANCHESTER UNİTED - NEWCASTLE UNİTED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Manchester United - Newcastle United maçı 30 Aralık Pazartesi günü saat 23.00'te oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.
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