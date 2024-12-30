Ipswich Town - Chelsea maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Ipswich Town - Chelsea maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 19. hafta maçında Ipswich Town ile Chelsea karşı karşıya gelecek.Geçtiğimiz hafta Fulham karşısında son dakikalarda yediği golle 2-1 kaybeden Chelsea, kümede kalma mücadelesi veren rakibi karşısında yaralarını sarmak istiyor. Beklenmedik yenilginin ardından 2. sıradan 4. sıraya kadar gerileyen Enzo Maresca'nın öğrencileri, 2 haftadır kazanamıyor. Güçlü rakibi karşısında 3 puan alarak yoluna devam etmek isteyen Ipswich Town ise taraftarı önünde etkili bir oyun ortaya koymayı amaçlıyor. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Ipswich Town - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

IPSWİCH TOWN - CHELSEA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Ipswich Town - Chelsea maçı 30 Aralık Pazartesi günü saat 22.45'te oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 4 ekranlarından canlı yayınlanacak.

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