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Haberler İngiltere Premier Lig Ipswich Town - Chelsea maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Ipswich Town - Chelsea maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Ipswich Town - Chelsea karşı karşıya gelecek. Enzo Maresca yönetiminde eski günlerini andıran bir performans gösteren Chelsea, Fulham karşısında son dakikada yediği golle 2-1 kaybetmişti. Beklenmedik puan kaybının ardından bir anda 4. sıraya kadar gerileyen deplasman takımı, Ipswich Towmn karşısında yaralarını sarmak istiyor. Kümede kalma mücadelesi veren ev sahibi takım ise kritik mücadelede 3 puan alarak, yoluna devam etmeyi hedefliyor. Küme düşme hattından çıkmak isteyen Ipswich Town, ilk Premier Lig sezonunda başarılı bir performans göstermeyi amaçlıyor. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Ipswich Town - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 30 Aralık 2024 Pazartesi 10:40
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Ipswich Town - Chelsea maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Ipswich Town - Chelsea maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 19. hafta maçında Ipswich Town ile Chelsea karşı karşıya gelecek.Geçtiğimiz hafta Fulham karşısında son dakikalarda yediği golle 2-1 kaybeden Chelsea, kümede kalma mücadelesi veren rakibi karşısında yaralarını sarmak istiyor. Beklenmedik yenilginin ardından 2. sıradan 4. sıraya kadar gerileyen Enzo Maresca'nın öğrencileri, 2 haftadır kazanamıyor. Güçlü rakibi karşısında 3 puan alarak yoluna devam etmek isteyen Ipswich Town ise taraftarı önünde etkili bir oyun ortaya koymayı amaçlıyor. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Ipswich Town - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

IPSWİCH TOWN - CHELSEA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Ipswich Town - Chelsea maçı 30 Aralık Pazartesi günü saat 22.45'te oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 4 ekranlarından canlı yayınlanacak.

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