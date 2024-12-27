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Haberler İngiltere Premier Lig Eski Fenerbahçeli Vitor Pereira'dan Premier Lig'de bir ilk! Jose Mourinho'nun ardından...

Eski Fenerbahçeli Vitor Pereira'dan Premier Lig'de bir ilk! Jose Mourinho'nun ardından...

İngiltere Premier Lig ekibi Wolverhampton'da teknik direktörülük görevine getirilen Vitor Pereira, yeni takımının başında çıktığı ilk 2 maçta 2 galibiyet elde etti. Pereira, Mourinho'nun ardından Premier Lig tarihinde 2'de 2 yapan ilk Portekizli teknik direktör oldu. | Son dakika spor haberleri

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 27 Aralık 2024 Cuma 12:24
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Eski Fenerbahçeli Vitor Pereira'dan Premier Lig'de bir ilk! Jose Mourinho'nun ardından...

Bir dönem Fenerbahçe'yi de çalıştıran Portekizli teknik direktör Vitor Pereira, Premier Lig kariyerine hızlı başladı. Geçtiğimiz hafta Wolverhampton ile anlaşan tecrübeli teknik adam, yeni takımının başında çıktığı ilk 2 maçta da galibiyet elde etti. İngiliz ekibindeki ilk sınavını Leicester City karşısında veren Pereira, rakibini deplasmanda 3-0 mağlup ederken, ikinci karşılaşmasında ise Manchester United'ı 2-0'lık sonuçla yendi.

MOURİNHO'NUN ARDINDAN İLKİ BAŞARDI

Wolverhampton Teknik Direktörü Vitor Pereira, Premier Lig'de 2'de 2 yaparken, bir başka başarıya da imza attı. Pereira, Manchester United galibiyetiyle Jose Mourinho'nun ardından Premier Lig tarihinde ilk 2 maçını kazanan ilk Portekizli teknik direktör oldu.

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