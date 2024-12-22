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Haberler İngiltere Premier Lig Manchester United 0-3 Bournemouth (MAÇ SONUCU ÖZET)

Manchester United 0-3 Bournemouth (MAÇ SONUCU ÖZET)

Manchester United, İngiltere Premier Lig'in 17. haftasında Old Trafford'da Bournemouth ile karşılaştı. Mücadele, Bournemouth'un 3-0'lık galibiyetiyle sona erdi.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 22 Aralık 2024 Pazar 19:00
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Manchester United 0-3 Bournemouth (MAÇ SONUCU ÖZET)

Manchester United, İngiltere Premier Lig'in 17. haftasında Old Trafford'da Bournemouth'u konuk etti. Maç, Bournemouth'un 3-0'lık galibiyetiyle sonuçlandı.

İlk yarıda, Bournemouth'un genç oyuncusu Dean Huijsen, 29. dakikada R. Christie'nin asistinde kafa golüyle takımını öne geçirdi. İkinci yarıda, 61. dakikada J. Kluivert penaltıdan gol atarak farkı ikiye çıkardı. 63. dakikada, D. Ouattara'nın asistinde A. Semenyo'nun golüyle Bournemouth 3-0 öne geçti.

Bu sonuçla Manchester United, Premier League'de 22 puanla 13. sıraya gerileyerek zorlu bir dönem geçiriyor. Bournemouth ise 28 puanla 5. sırada yer alıyor.

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