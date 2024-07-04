Manchester United'dan Erik ten Hag kararı!

Premier Lig'de Manchester United, teknik direktör Erik ten Hag'la sözleşme yeniledi.

Kulüpten yapılan açıklamada Hollandalı çalıştırıcının sözleşmesinin 2026'ya kadar uzatıldığı belirtildi.

Erik ten Hag, 2022'den bu yana Manchester United'ı çalıştırıyor.

Manchester United'la imzaladığı yeni sözleşme için Erik ten Hag, "Kulüpte kaldığım ve kontratımı yenilediğim için çok mutluyum. Geride kalan 2 yıla baktığımızda kazanılan 2 kupa ver bu ilerlemeden gurur duyabiliriz. Ancak Manchester United'ın beklenen seviyeye ulaşması için çok çalışmamız gerekiyor. Bu da Premier Lig ve Avrupa'da kazanılacak kupalar anlamına geliyor. Kulüple yaptığım görüşmelerde bu hedeflere ulaşma vizyonumuzda aynı görüşleri paylaştık ve hepimiz bu yolculuğu birlikte yapmaya kararlıyız." ifadelerini kullandı.

MANCHESTER UNITED'DAKİ YENİ YAPILANMA

Manchester United'da kulübe ortak olan Jim Ratcliffe yönetimindeki yeni yapılanmada takıma katılan son isim Newcastle United'dan Dan Ashworth oldu.

Dan Ashworth'den önce Omar Berrada CEO, Jason Wilcox Futbol direktörlüğü görevine getirilmişti. Ashworth, Manchester United'da sportif direktör olarak görev yapacak.

İKİ YENİ YARDIMCI ANTRENÖR

Manchester United, yeni sezon öncesinde Erik ten Hag'ın ekibine 2 yeni ismi dahil etmeyi planlıyor.

Kulübün efsanelerinden Ruud van Nistelrooy'la birlikte Rene Hake'nin yeni sezonda Erik ten Hag'ın ekibine yer alması bekleniyor.

ERIK TEN HAG'IN MANCHESTER UNITED'IN KARİYERİ

Ajax'tan ayrılıp 2022'de Manchester United'a imza atan Erik ten Hag, takımının başında 2 kupa kazandı.

Ten Hag yönetiminde İngiltere Lig Kupası ve F.A. Cup'ı müzesine götüren Manchester United, Premier Lig'de tarihinin en kötü sezonunu geçtiğimiz sezon geride bıraktı. Manchester United, ligi 8. sırada tamamlarken Şampiyonlar Ligi'ne grup aşamasında veda etti.

Manchester United'ın başında çıktığı 114 maçta Erik ten Hag 68 galibiyet, 15 beraberlik ve 51 yenilgi elde etti.