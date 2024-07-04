Haberler İngiltere Premier Lig Manchester United'dan Erik ten Hag kararı!

Manchester United'dan Erik ten Hag kararı!

Premier Lig'de Manchester United, teknik direktör Erik ten Hag'la sözleşme yeniledi. İngiliz ekibi Hollandalı teknik adamla 2026 yılına kadar sözleşme uzattı.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 04 Temmuz 2024 Perşembe 15:13
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Manchester United'dan Erik ten Hag kararı!

Premier Lig'de Manchester United, teknik direktör Erik ten Hag'la sözleşme yeniledi.

Kulüpten yapılan açıklamada Hollandalı çalıştırıcının sözleşmesinin 2026'ya kadar uzatıldığı belirtildi.

Erik ten Hag, 2022'den bu yana Manchester United'ı çalıştırıyor.

Manchester United'la imzaladığı yeni sözleşme için Erik ten Hag, "Kulüpte kaldığım ve kontratımı yenilediğim için çok mutluyum. Geride kalan 2 yıla baktığımızda kazanılan 2 kupa ver bu ilerlemeden gurur duyabiliriz. Ancak Manchester United'ın beklenen seviyeye ulaşması için çok çalışmamız gerekiyor. Bu da Premier Lig ve Avrupa'da kazanılacak kupalar anlamına geliyor. Kulüple yaptığım görüşmelerde bu hedeflere ulaşma vizyonumuzda aynı görüşleri paylaştık ve hepimiz bu yolculuğu birlikte yapmaya kararlıyız." ifadelerini kullandı.

MANCHESTER UNITED'DAKİ YENİ YAPILANMA

Manchester United'da kulübe ortak olan Jim Ratcliffe yönetimindeki yeni yapılanmada takıma katılan son isim Newcastle United'dan Dan Ashworth oldu.

Dan Ashworth'den önce Omar Berrada CEO, Jason Wilcox Futbol direktörlüğü görevine getirilmişti. Ashworth, Manchester United'da sportif direktör olarak görev yapacak.

İKİ YENİ YARDIMCI ANTRENÖR

Manchester United, yeni sezon öncesinde Erik ten Hag'ın ekibine 2 yeni ismi dahil etmeyi planlıyor.

Kulübün efsanelerinden Ruud van Nistelrooy'la birlikte Rene Hake'nin yeni sezonda Erik ten Hag'ın ekibine yer alması bekleniyor.

ERIK TEN HAG'IN MANCHESTER UNITED'IN KARİYERİ

Ajax'tan ayrılıp 2022'de Manchester United'a imza atan Erik ten Hag, takımının başında 2 kupa kazandı.

Ten Hag yönetiminde İngiltere Lig Kupası ve F.A. Cup'ı müzesine götüren Manchester United, Premier Lig'de tarihinin en kötü sezonunu geçtiğimiz sezon geride bıraktı. Manchester United, ligi 8. sırada tamamlarken Şampiyonlar Ligi'ne grup aşamasında veda etti.

Manchester United'ın başında çıktığı 114 maçta Erik ten Hag 68 galibiyet, 15 beraberlik ve 51 yenilgi elde etti.

G.Saray'dan sol kanat hamlesi!
Cimbom'dan çılgın hamle! ManU'dan 2 yıldız birden...
DİĞER
Son dakika haberi: UEFA'nın skandalları bitmiyor! EURO 2024'ün resmi hesabından olay paylaşım...
Başkan Erdoğan'dan Astana'daki ŞİÖ zirvesinin ikinci gününde yoğun diplomasi!
G.Saray'ı sevindiren ayrılık! Dev rakama gidiyor
İspanyollardan Ancellotti'ye Arda Güler önerisi! Montella...
} SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Tottenham'a İngiliz orta saha!
Chelsea'ye 18'lik yıldız adayı! 6 yıllık imza...
YEŞİL MANTI TARİFİ | Yeşil mantı nasıl yapılır? Yeşil mantı malzemeleri, yapılışı, püf noktaları
Bedelli askerlik ne kadar oldu? | 2024 bedelli askerlik temmuz ara zammı
Yaz yağmurları geri döndü! İstanbul'da yağmur var mı? İşte İstanbul ilçelere göre hava durumu
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saraylı futbolcular sağlık kontrolünden geçti G.Saraylı futbolcular sağlık kontrolünden geçti 15:16
F.Bahçe 3. transferini bitiriyor! İmza an meselesi F.Bahçe 3. transferini bitiriyor! İmza an meselesi 15:13
ManU'dan Erik ten Hag kararı! ManU'dan Erik ten Hag kararı! 14:57
F.Bahçe'ye durmak yok! F.Bahçe'ye durmak yok! 14:51
Cimbom'dan çılgın hamle! ManU'dan 2 yıldız birden... Cimbom'dan çılgın hamle! ManU'dan 2 yıldız birden... 14:07
Anadolu Efes transferi açıkladı Anadolu Efes transferi açıkladı 13:19
Daha Eski
G.Saray'ı sevindiren ayrılık! Dev rakama gidiyor G.Saray'ı sevindiren ayrılık! Dev rakama gidiyor 13:12
F.Bahçe'de 3 yıllık imza! F.Bahçe'de 3 yıllık imza! 12:42
F.Bahçe'den Atletico'ya dev transfer! F.Bahçe'den Atletico'ya dev transfer! 12:20
İspanyollar Kerem'in peşinde! Galatasaray'ın kararı... İspanyollar Kerem'in peşinde! Galatasaray'ın kararı... 10:49
İrfan Can Eğribayat'ın acı günü İrfan Can Eğribayat'ın acı günü 10:27
G.Saray'dan ligi sarsacak transfer! Bunu kimse beklemiyordu G.Saray'dan ligi sarsacak transfer! Bunu kimse beklemiyordu 10:24