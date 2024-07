İngiltere Premier Lig temsilcisi Tottenham, yeni sezon kadro planlamasına devam ediyor. Kuzey Londra ekibi, Leeds United'dan 18 yaşındaki İngiliz futbolcu Archie Gray'i kadrosuna kattığını açıkladı. Orta sahanın birçok bölgesinde oynayabilen Gray, 2030 yılına kadar kendisini Tottenham'a bağlayan sözleşmeye imza attı.

We are delighted to announce the signing of Archie Gray from Leeds United 🙌 Welcome to Tottenham Hotspur, Archie! 🤍