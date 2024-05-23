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Manchester United'da Erik ten Hag'tan ayrılık açıklaması!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ın teknik direktörü Erik ten Hag, hakkında çıkan ayrılık haberleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... | Son dakika spor haberleri

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mayıs 2024 Perşembe 19:08
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Manchester United'da Erik ten Hag'tan ayrılık açıklaması!

Manchester United Teknik Direktörü Erik ten Hag, Manchester City ile FA Cup'ta oynayacakları final için konuştu.

Hollandalı teknik adam, bu maçın Manchester United'daki son maçı olabileceği iddialarının hatırlatılmasının ardından, "Söyleyecek bir şeyim yok. Sadece yapmam gereken işe odaklanıyorum. Bu da önce cumartesi günkü finali kazanmak ve sonra da projeye devam etmek." dedi.

54 yaşındaki teknik adamın Manchester United ile mevcut sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor. Manchester United, FA Cup finalinde 25 Mayıs Cumartesi günü Manchester City ile karşı karşıya gelecek.

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