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Liverpool'da sportif direktörlüğe Richard Hughes getirildi

Son dakika spor haberleri... İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool, daha önce Bournemouth'da görev yapan Richard Hughes'un sportif direktörlüğe getirildiğini açıkladı. İşte detaylar...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mart 2024 Çarşamba 16:05
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Liverpool'da sportif direktörlüğe Richard Hughes getirildi

Liverpool, daha önce Bournemouth'da görev alan Richard Hughes'un sportif direktörlüğe getirildiğini ve sezon sonunda bu göreve başlayacağını duyurdu.

İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool, Richard Hughes'un kulübün yeni sportif direktörü olarak göreve getirildiğini açıkladı. Hughes'in futbolculuk kariyeriyle ilgili bilgilerin de paylaşıldığı açıklamada 44 yaşındaki futbol adamının İskoçya Milli Takımı dahil kariyerinde 300'den fazla maça çıktığı ve ağırlıklı olarak Portsmouth ve Bournemouth'ta orta sahada görev yaptığı ifade edildi.

Hughes, Liverpool'daki yeni göreviyle ilgili ise şunları söyledi:

"Bu fırsatın bana teklif edilmesinden inanılmaz derecede gurur duyuyorum. Liverpool FC eşsiz bir kulüp ve bana bu sıfatla hizmet etme şansı verildiği için minnettarım. İnsanlar haklı olarak bu organizasyonun övünebileceği zengin tarihten bahsediyor, ancak beni gerçekten heyecanlandıran şey şimdiki zaman ve gelecek. Jürgen Klopp, olağanüstü bir takıma ve kadroya liderlik ediyor ve bunun yanı sıra genç oyunculara bağlılık ve onların A takıma giden yolları da olağanüstü."

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