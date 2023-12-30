Tottenham - Bournamouth maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Tottenham - Bournamouth maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Tottenham ile Bournamouth karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Tottenham - Bournamouth maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TOTTENHAM - BOURNAMOUTH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Tottenham - Bournamouth maçı 31 Aralık Pazar günü saat 17:00'de beIN SPORTS 4'te canlı yayınlanacak.

TOTTENHAM - BOURNAMOUTH MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Tottenham: Guglielmo Vicario, Pedro Porro, Emerson Royal, Ben Davies, Destiny Udogie, Pierre Emil Højbjerg, Pape Sarr, Brennan Johnson, Giovani Lo Celso, Heung-Min Son, Richarlison.

Bournemouth: Neto, Adam Smith, Ilya Zabarnyi, Marcos Senesi, Dango Ouattara, Ryan Christie, Alex Scott, Antoine Semenyo, Justin Kluivert, Marcus Tavernier, Dominic Solanke.