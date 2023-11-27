Fulham - Wolverhampton maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

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İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Fulham ile Wolverhampton karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Fulham - Wolverhampton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FULHAM - WOLVERHAMPTON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fulham - Wolverhampton maçı 27Kasım Pazartesi günü saat 23:00'te beIN SPORTS 3'te canlı yayınlanacak.