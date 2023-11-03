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Raphael Varane Arabistan yolcusu!

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United'ın Fransız futbolcusu Raphael Varane, Suudi Arabistan'a gitme hazırlığı yapıyor. İşte detaylar...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 03 Kasım 2023 Cuma 19:01
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Raphael Varane Arabistan yolcusu!

Kırmızı Şeytanlar'da geçirdiği sakatlıklardan ötürü bir türlü istediği performansını ortaya koyamayan 30 yaşındaki oyuncu, takıma veda etmeye hazırlanıyor.

RONALDO İLE YENİDEN BULUŞMAYA HAZIRLANIYOR

30 yaşındaki oyuncu Varane, Real Madrid'de ve Manchester United'dan takım arkadaşı olan Portekizli süper star Cristiano Ronaldo ile yeniden buluşmaya hazırlanıyor.

Sport Bible'nin haberine göre Fransız stoper, kariyerinin son sezonlarını Suudi Arabistan Pro Lig'de geçirmeye olumlu yanaştı.

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Raphael Varane yaz transfer sezonunda Suudi Arabistan ekibi Al-Ittihad tarafından çok teklif alsa da bu sezon Kırmızı Şeytanlar'ın formsuz grafiğinin ardından fikrinde değişikliğe gitti.

Varane'ın Suudi Arabistan'a olumlu bakmasının ardından kadrosunda Cristiano Ronaldo, Sadio Mane ve Anderson Talisca gibi yıldızları bulunan Al-Nassr, Fransız stoperi renklerine bağlamak için düğmeye basacak.

70 MİLYON EURO'YA TRANSFER EDİLMİŞTİ

2021 yaz transfer döneminde Manchester United'a 70 milyon euro karşılığında transferi gerçekleşen Raphael Varane, Premier Lig ekibi United'da 72 resmi müsabakaya çıktı. Bu maçlarda 2 gol atan 30 yaşındaki defans oyuncusu, 1 asist skor katkısında bulundu.

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