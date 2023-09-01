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Manchester City Portekizli futbolcu Nunes'i transfer etti

İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester City, Portekizli orta saha oyuncusu Matheus Nunes'i 62 milyon euro bonservis bedeli ile kadrosuna kattı. İşte detaylar...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 01 Eylül 2023 Cuma 16:47 Güncelleme Tarihi: 01 Eylül 2023 Cuma 16:48
Manchester City Portekizli futbolcu Nunes'i transfer etti

İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester City, Portekizli orta saha oyuncusu Matheus Nunes'i kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Wolverhampton forması giyen 25 yaşındaki futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Transferinin ardından kulübün internet sitesine konuşan Nunes, "Avrupa şampiyonu ve uzun zamandır hayranı olduğum Manchester City'ye katıldığım için çok mutluyum. Gelmiş geçmiş en iyi teknik direktörlerden Pep Guardiola ve dünyanın en iyi oyuncularından bazılarıyla birlikte çalışma fırsatını geri çeviremezdim." ifadelerini kullandı.

Geçen sezon tüm kulvarlarda 39 maça çıkan Nunes, bir de gol attı.

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