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Chelsea 0-2 Brentford (MAÇ SONUCU ÖZET)

İngiltere Premier Lig'in 33. haftasında Chelsea evinde Brentford ile karşı karşıya geldi. Londra ekibi rakibine sahasında 2-0'lık skorla kaybetti. İşte detaylar...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 27 Nisan 2023 Perşembe 00:30
Chelsea 0-2 Brentford (MAÇ SONUCU ÖZET)

Eski futbolcusu Frank Lampard'ı ikinci kez teknik direktörlük görevine getiren ancak üst üste dört maçtan da mağlubiyetle ayrılan Chelsea, Cesar Azpilicueta (kendi kalesine) ve Bryan Mbeumo'nun golleriyle sahasında Brentford'a 2-0 yenildi.

Deplasmanda West Ham United ile karşılaşan Liverpool, Cody Gakpo ve Joel Matip'in golleriyle sahadan 2-1 galip ayrıldı. Londra ekibinin tek golünü Lucas Paqueta kaydetti.

Gecenin diğer mücadelesinde ise küme düşme hattından uzaklaşmaya çalışan Nottingham Forest, sahasında Brighton Hove Albion'ı 3-1 mağlup etti.

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