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Newcastle United 6-1 Tottenham (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 32. hafta maçında Newcastle United evinde Tottenham'ı ağırladı. Mücadeleyi 6-1 kazanan ev sahibi ekip 3 puanı hanesine yazdırdı. Newcastle United'a galibiyeti getiren golleri 2. ve 9. dakikalarda Jacob Murphy, 6. dakikada Joelinton, 19. ve 21. dakikalarda Alexander Isak ve 67. dakikada Callum Wilson kaydetti. Konuk takımın tek golünü 49. dakikada Harry Kane attı. İşte maçla ilgili tüm detaylar ve özet...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 23 Nisan 2023 Pazar 20:58
Newcastle United 6-1 Tottenham (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İngiltere Premier Lig'de Newcastle United, konuk ettiği Tottenham'ı 6-1 mağlup etti.

Ligin 32. haftasında, bu sezon Şampiyonlar Ligi kotası için mücadele eden takımlardan Newcastle United ile Tottenham, St. James Park Stadı'nda karşılaştı.

Maçı baştan sona kontrolü altında götüren ev sahibi ekip, 2. ve 9. dakikalarda Jacob Murphy, 6. dakikada Joelinton, 19. ve 21. dakikalarda Alexander Isak ve 67. dakikada Callum Wilson'ın ağları sarsmasıyla rakibini 6-1 yendi. Konuk takımın tek golünü 49. dakikada Harry Kane kaydetti.

İlk 21 dakikadaki performansıyla Newcastle United, Premier Lig'de rakibine en kısa sürede 5-0 skor üstünlüğü kuran takım rekorunda Manchester City'nin (18 dakika) ardından ikinci sıraya yerleşti.

Bu sonuçla Newcastle United 59 puan ve maç fazlasıyla 3. sıraya yükseldi. 53 puanlı Tottenham ise 5. sırada kaldı.

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