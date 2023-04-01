Chelsea - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Chelsea - Aston Villa maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Chelsea ile Aston Villa karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Chelsea - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

CHELSEA - ASTON VİLLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Chelsea - Aston Villa maçı 1 Nisan Cumartesi günü saat 19:30'da oynanacak. Karşılaşma beIN SPORTS 3'te canlı yayınlanacak.

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