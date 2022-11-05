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Wolverhampton Brighton: 2-3 (MAÇ SONUCU ÖZET)

İngiltere Premier Lig'de Wolverhampton ile Brighton kozlarını paylaştı. Heyecanlı mücadele 3-2 konuk ekip Brighton'un galibiyeti ile sona erdi. İşte detaylar...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 05 Kasım 2022 Cumartesi 21:12
Wolverhampton Brighton: 2-3 (MAÇ SONUCU ÖZET)

İngiltere Premier Lig'de heyecanı yüksek karşılaşmada Wolverhampton ile Brighton kozlarını paylaştı.

Wolverhampton'un ev sahipliğinde oynanan mücadelede kazanan taraf 3-2'lik skorla Brighton oldu.

Maçta Brighton adına goller 10. dakikada Lallana, 44'de Mitoma ve 83'de Gross'dan geldi.

Ev sahibi Wolverhampton'da ise 12. dakikada Guedes, 35'de penaltıdan Neves golleri kaydeden isimler oldu.

Bu sonuçla beraber Brighton 21 puanla 6. sırada yer aldı.

Wolverhampton ise 10 puanla 19. sırada kaldı.

Brighton haftaya Aston Villa'nın konuğu olacak.

Wolverhampton ise sahasında Arsenal ile karşılaşacak.

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