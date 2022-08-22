MANCHESTER UNITED LIVERPOOL MAÇI CANLI İZLE 📺 | Manchester United - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Manchester United - Liverpool maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 3. hafta maçında Manchester United ile Liverpool kozlarını paylaşacak. Sezona oldukça kötü başlangıç yapan iki ekip de kazanarak taraftarlarını mutlu etmek istiyor. Manchester United'ın 2 maçta -5 averaj ile 0 puanı bulunuyor. Liverpool ise 2 maçta da berabere kalarak 2 puan elde etti. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Manchester United - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

MANCHESTER UNITED - LIVERPOOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Manchester United - Liverpool maçı 22 Ağustos Pazartesi günü saat 22:00'de beIN SPORTS 3'te canlı yayınlanacak.

MANCHESTER UNITED - LIVERPOOL MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Manchester United: De Gea; Dalot, Varane, Martinez, Malacia; Fernandes, Fred, Eriksen; Sancho, Ronaldo, Rashford

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson; Elliott, Fabinho, Henderson; Salah, Firmino, Diaz

LIVERPOOL'DA MANCHESTER UNITED'A KARŞI EKSİK ÇOK!

İngiltere Premier Lig'in 3. haftasında oynanacak olan dev maçta Liverpool'da Joel Matip, Caoimhin Kelleher, Diogo Jota, Curtis Jones, İbrahima Konate,Thiago Alcantara, Alex Oxlade-Chamberlain, Darwin Nunez (Cezalı) gibi isimler görev alamayacak.

👉 İNGİLTERE PREMIER LİG GÜNCEL PUAN DURUMU