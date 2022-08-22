Haberler İngiltere Premier Lig MANCHESTER UNITED LIVERPOOL MAÇI CANLI İZLE 📺 | Manchester United - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

MANCHESTER UNITED LIVERPOOL MAÇI CANLI İZLE 📺 | Manchester United - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 3. hafta maçında dünya devleri karşı karşıya gelecek. Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği Manchester United, Old Trafford Stadyumu'nda Jurgen Klopp'un Liverpool'unu konuk edecek. İki ekip de sezona oldukça kötü bir başlangıç yapmış ve taraftarlarını hayal kırıklığına uğratmıştı. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Manchester United - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ağustos 2022 Pazartesi 11:48 Güncelleme Tarihi: 22 Ağustos 2022 Pazartesi 12:09
MANCHESTER UNITED LIVERPOOL MAÇI CANLI İZLE 📺 | Manchester United - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Manchester United - Liverpool maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 3. hafta maçında Manchester United ile Liverpool kozlarını paylaşacak. Sezona oldukça kötü başlangıç yapan iki ekip de kazanarak taraftarlarını mutlu etmek istiyor. Manchester United'ın 2 maçta -5 averaj ile 0 puanı bulunuyor. Liverpool ise 2 maçta da berabere kalarak 2 puan elde etti. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Manchester United - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

MANCHESTER UNITED - LIVERPOOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Manchester United - Liverpool maçı 22 Ağustos Pazartesi günü saat 22:00'de beIN SPORTS 3'te canlı yayınlanacak.

MANCHESTER UNITED - LIVERPOOL MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Manchester United: De Gea; Dalot, Varane, Martinez, Malacia; Fernandes, Fred, Eriksen; Sancho, Ronaldo, Rashford

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson; Elliott, Fabinho, Henderson; Salah, Firmino, Diaz

LIVERPOOL'DA MANCHESTER UNITED'A KARŞI EKSİK ÇOK!

İngiltere Premier Lig'in 3. haftasında oynanacak olan dev maçta Liverpool'da Joel Matip, Caoimhin Kelleher, Diogo Jota, Curtis Jones, İbrahima Konate,Thiago Alcantara, Alex Oxlade-Chamberlain, Darwin Nunez (Cezalı) gibi isimler görev alamayacak.

👉 İNGİLTERE PREMIER LİG GÜNCEL PUAN DURUMU

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
Demet Özdemir'in kumsal pozu ilgi odağı oldu! Beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu
Galatasaray gözünü Barcelona'nın Danimarkalı golcüsü Martin Braithwaite'e dikti
Szalai için harekete geçiyorlar! Bu hafta...
Buruk neşteri vurdu! O isimle yollar ayrılıyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6 gol var kazanan yok!
West Ham evinde kayıp
Gram fiyatı | Euro, dolar, sterlin kaç TL?
Domates gribi belirtileri nedir, bulaşıcı mı?
Kim Min-Jae, Serie A tarihine geçti!
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe-Demirspor maçının VAR'ı açıklandı! F.Bahçe-Demirspor maçının VAR'ı açıklandı! 11:49
M.United - Liverpool maçı saat kaçta? M.United - Liverpool maçı saat kaçta? 11:48
Kopenhag maçına Hollandalı hakem! Kopenhag maçına Hollandalı hakem! 11:40
Denizlispor - Rizespor maçı saat kaçta? Denizlispor - Rizespor maçı saat kaçta? 11:19
Sivasspor - Alanyaspor maçı saat kaçta? Sivasspor - Alanyaspor maçı saat kaçta? 11:02
Roma'da Wijnaldum şoku! Roma'da Wijnaldum şoku! 10:58
Daha Eski
Yattara'ya yeni takımında davullu zurnalı karşılama! Yattara'ya yeni takımında davullu zurnalı karşılama! 10:58
Shamar'dan transfer sözleri! G.Saray'a gelecek mi? Shamar'dan transfer sözleri! G.Saray'a gelecek mi? 10:51
Szalai için harekete geçiyorlar! Bu hafta... Szalai için harekete geçiyorlar! Bu hafta... 09:59
F.Bahçe - A. Demirspor maçı saat kaçta? F.Bahçe - A. Demirspor maçı saat kaçta? 09:38
Kartal'a transfer müjdesi! Koray Günter... Kartal'a transfer müjdesi! Koray Günter... 09:35
Usta yazardan flaş yorum! "Ismael'in çok önemli yanlışı..." Usta yazardan flaş yorum! "Ismael'in çok önemli yanlışı..." 09:07