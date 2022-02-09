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Tottenham - Southampton: 2-3 | MAÇ SONUCU ÖZET

İngiltere Premier Lig'nde gol düellosu şeklinde geçen Tottenham-Southampton maçı nefesleri kesti. Mücadele, Southampton'ın 3-2'lik galibiyetiyle sonuçlandı.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 10 Şubat 2022 Perşembe 01:17
Tottenham - Southampton: 2-3 | MAÇ SONUCU ÖZET

İngiltere Premier Lig'in 23. haftasında Tottenham, kendi sahasında Southampton ile karşı karşıya geldi.

Tottenham, mücadele iki kez öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı ve sahadan 3-2'lik mağlubiyetle ayrıldı.

Karşılaşmada Tottenham'ın gollerini 18. dakikada Jan Bednarek (kendi kalesine) ve 70. dakikada Heung-Min Son kaydetti.

Southampton'a galibiyeti getiren golleri ise 23. dakikada Armando Broja, 79. dakikada Muhammed Elyounoussi ve 82. dakikada Che Adams kaydetti.

Bu sonucun ardından ligde üst üste ikinci mağlubiyetini alan Tottenham, 36 puanda kaldı. Southampton ise iki maç aradan sonra kazandı ve puanını 28'e yükseltti.

Ligin bir sonraki haftasında Tottenham, Wolves ile karşı karşıya gelecek. Southampton ise bu kez Manchester United deplasmanına konuk olacak.

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