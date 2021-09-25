Everton-Norwich City maçı CANLI İZLE

İngiltere Premier Lig'de 6. hafta heyecanı yaşanıyor. Everton ile Ozan Kabak'lı Norwich City ile kozlarını paylaşıyor. Karşılaşmayı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

EVERTON - NORWICH CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Başlama düdüğü 17.00'de çalan Everton - Norwich City maçı A Spor'dan naklen yayınlanıyor.

EVERTON - NORWICH MAÇININ İLK 11'LERİ

Everton: Pickford, Godfrey, Mina, Keane, Digne, Allan, Doucoure, Iwobi, Townsend, Gray, Rondon.

Norwich City: Krul, Ozan Kabak, Hanley, Gibson, Williams, Aarons, Melou, Normann, McLean, Sargent, Pukki.