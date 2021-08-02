Manchester United çıldırdı! Haaland ve Harry Kane bombası

Premier Lig devi Manchester United, transferde gözünü kararttı. Borussia Dortmund'dan Jadon Sancho için 85 milyon euro ödeyen Kırmızı Şeytanlar, forvet hattına da flaş bir isim transfer etmek istiyor. Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer'in raporu doğrultusunda arayışlara başlayan ManU, Erling Haaland (21) ve Harry Kane'in (26) peşine düştü. İki isimden birini kadrosuna katmak isteyen Manchester United, bütçesini de belirledi.
BÜTÇEYİ ARTTIRMAK İSTİYOR
Bu transfer için yaklaşık 120 milyon euro'luk bütçe yaratan Kırmızı Şeytanlar, artışa gitmek için oyuncu satmak durumunda. Aksi halde daha ciddi talipleri olan bu ikiliyi transfer etmek mümkün olmayacak. Tottenham'ın 26 yaşındaki İngiliz forveti Harry Kane'in peşinde Manchester City bulunurken; Avrupa'nın altın çocuğu 21 yaşındaki Norveçli Erling Haaland'la ise Chelsea, Real Madrid, Bayern Münih, Paris-Saint Germain gibi takımlar ilgileniyor.