West Bromwich Wolverhampton: 1-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Premier Lig'in 34. haftasında West Bromwich Albion ile Wolverhampton karşı karşıya geldi. İki takım, karşılıklı buldukları gollerle 1-1 berabere kalarak puanları paylaştı.
Konuk takım, 45+2. dakikada Fabio Silva'nın attığı golle 1-0 öne geçerken, ev sahibi ekip kış transfer döneminde Galatasaray'dan kiraladığı Senegalli forvet Mbaye Diagne'nin golüyle 1-1'lik beraberliği yakaladı. Mücadelenin kalan bölümünde başka gol sesi çıkmadı ve maç 1-1'lik beraberlikle tamamlandı.
West Bromwich bu sonuçla 26 puanla 19. sırada yer aldı. 42 puanlı Wolverhampton ise 12. sırada kendine yer buldu.