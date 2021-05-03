Haberler İngiltere Premier Lig West Bromwich Wolverhampton: 1-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

: 1-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İngiltere 'in 34. haftasında , sahasında ile 1-1 berabere kaldı. Ev sahibi takımın golü, ara transfer döneminde 'dan kiralanan 'den geldi.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mayıs 2021 Salı 02:02
West Bromwich Wolverhampton: 1-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'in 34. haftasında ile karşı karşıya geldi. İki takım, karşılıklı buldukları gollerle 1-1 berabere kalarak puanları paylaştı.

Konuk takım, 45+2. dakikada 'nın attığı golle 1-0 öne geçerken, ev sahibi ekip kış transfer döneminde 'dan kiraladığı Senegalli forvet 'nin golüyle 1-1'lik beraberliği yakaladı. Mücadelenin kalan bölümünde başka gol sesi çıkmadı ve maç 1-1'lik beraberlikle tamamlandı.

bu sonuçla 26 puanla 19. sırada yer aldı. 42 puanlı Wolverhampton ise 12. sırada kendine yer buldu.

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