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11 Temmuz 2020, Cumartesi
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Haberler İngiltere Premier Lig Watford-Newcastle United maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

- maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Watford-Newcastle United maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

'in 35. haftasında , evinde 'ı konuk edecek. Futbolseverler maç öncesinde tüm detayları araştırıyor. Maçın yayın saati ve kanalı da merak konusu oldu. Peki, Watford-Newcastle United maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

'de heyecan devam ediyor. 35. hafta mücadelesinde , sahasında ile karşılaşacak. Müsabaka öncesinde Watford'da Gerard Deulofeu, Daryl Janmaat ve Isaac Success'ın sakatlığı bulunuyor. Newcastle United'da ise Florian Lejeune, Ciaran Clark, Sean Longstaff ve Isaac Hayden maçta forma giyemeyecek.

WATFORD-NEWCASTLE UNITED MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Watford-Newcastle United maçı bugün saat 14:30'da TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.

  1. 11.07.2020
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