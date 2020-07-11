Watford-Newcastle United maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
İngiltere Premier Lig'in 35. haftasında Watford, evinde Newcastle United'ı konuk edecek. Futbolseverler maç öncesinde tüm detayları araştırıyor. Maçın yayın saati ve kanalı da merak konusu oldu. Peki, Watford-Newcastle United maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 35. hafta mücadelesinde Watford, sahasında Newcastle United ile karşılaşacak. Müsabaka öncesinde Watford'da Gerard Deulofeu, Daryl Janmaat ve Isaac Success'ın sakatlığı bulunuyor. Newcastle United'da ise Florian Lejeune, Ciaran Clark, Sean Longstaff ve Isaac Hayden maçta forma giyemeyecek.
WATFORD-NEWCASTLE UNITED MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Watford-Newcastle United maçı bugün saat 14:30'da TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.
- 11.07.2020
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Watford-Newcastle United maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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