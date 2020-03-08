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08 Mart 2020, Pazar
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Haberler İngiltere Premier Lig Manchester United-Manchester City maçı hangi kanalda?

maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel 11'de kimler var?

Manchester United Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel 11'de kimler var?

İngiltere 'de bugün dev bir maç futbolseverleri bekliyor. 'da ezeli rakibi 'i konuk ediyor. Solskjaer'in öğrencileri bu sezon ligde istediği sonuçları alamadı. Kırmızı Şeytanlar topladığı 42 puanla 7. sırada bulunuyor. 'un şampiyonluğa oldukça yakın olduğu Premier Lig'de Manchester City ise 57 puanla ikinci... Peki, Manchester United-Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi oyuncular var? İşte detaylar...

'de derbi heyecanı yaşanıyor. Manchester şehrinin iki büyük takımı karşı karşıya geliyor. Bu sezon ligde umduğunu bulamayan , şampiyonluğu 'a kaptırmak üzere olan lig ikincisi 'i konuk ediyor.

MUHTEMEL 11'LER

Manchester United: De Gea, Shaw, Maguire, Bailly, Williams, Fred, McTominay, Wan-Bissaka, Fernandes, Ighalo, Greenwood

Manchester City: Ederson, Walker, Fernandinho, Otamendi, Mendy, B Silva, Rodri, D Silva, Mahrez, Aguero, Sterling

MANCHESTER UNITED-MANCHESTER CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Manchester City'nin sahasında Manchester United'ı konuk edeceği maç bugün TSİ 19.30'da başlayacak ve karşılaşman S Sport'tan canlı yayınlanacak.

MAÇLA İLGİLİ ÖNEMLİ BİLGİLER

Manchester United, ezeli rakibi Manchester City'i konuk ettiği son 3 resmi maçı kaybetti.

Manchester United, 2009-2010 sezonundan bu yana ilk kez Manchester City'i iki maçta da yenmek için sahaya çıkıyor.

Teknik direktör yönetiminde mart aylarında oynadığı 10 lig maçını kaybetmeyen City, son mağlubiyetini 2016'da Manchester United'dan almıştı.

Pep Guardiola, 'da en fazla galibiyet alan misafir çalıştırıcı konumunda. (3G)

  1. 08.03.2020
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