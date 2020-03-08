Premier Lig'de derbi heyecanı yaşanıyor. Manchester şehrinin iki büyük takımı karşı karşıya geliyor. Bu sezon ligde umduğunu bulamayan Manchester United, şampiyonluğu Liverpool'a kaptırmak üzere olan lig ikincisi Manchester City'i konuk ediyor.

MUHTEMEL 11'LER

Manchester United: De Gea, Shaw, Maguire, Bailly, Williams, Fred, McTominay, Wan-Bissaka, Fernandes, Ighalo, Greenwood

Manchester City: Ederson, Walker, Fernandinho, Otamendi, Mendy, B Silva, Rodri, D Silva, Mahrez, Aguero, Sterling

MANCHESTER UNITED-MANCHESTER CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Manchester City'nin sahasında Manchester United'ı konuk edeceği maç bugün TSİ 19.30'da başlayacak ve karşılaşman S Sport'tan canlı yayınlanacak.

MAÇLA İLGİLİ ÖNEMLİ BİLGİLER

Manchester United, ezeli rakibi Manchester City'i konuk ettiği son 3 resmi maçı kaybetti.

Manchester United, 2009-2010 sezonundan bu yana ilk kez Manchester City'i iki maçta da yenmek için sahaya çıkıyor.

Teknik direktör Pep Guardiola yönetiminde mart aylarında oynadığı 10 lig maçını kaybetmeyen City, son mağlubiyetini 2016'da Manchester United'dan almıştı.

Pep Guardiola, Old Trafford'da en fazla galibiyet alan misafir çalıştırıcı konumunda. (3G)