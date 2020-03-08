Manchester United Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel 11'de kimler var?
İngiltere Premier Lig'de bugün dev bir maç futbolseverleri bekliyor. Manchester United Old Trafford'da ezeli rakibi Manchester City'i konuk ediyor. Solskjaer'in öğrencileri bu sezon ligde istediği sonuçları alamadı. Kırmızı Şeytanlar topladığı 42 puanla 7. sırada bulunuyor. Liverpool'un şampiyonluğa oldukça yakın olduğu Premier Lig'de Manchester City ise 57 puanla ikinci... Peki, Manchester United-Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi oyuncular var? İşte detaylar...
Premier Lig'de derbi heyecanı yaşanıyor. Manchester şehrinin iki büyük takımı karşı karşıya geliyor. Bu sezon ligde umduğunu bulamayan Manchester United, şampiyonluğu Liverpool'a kaptırmak üzere olan lig ikincisi Manchester City'i konuk ediyor.
MUHTEMEL 11'LER
Manchester United: De Gea, Shaw, Maguire, Bailly, Williams, Fred, McTominay, Wan-Bissaka, Fernandes, Ighalo, Greenwood
Manchester City: Ederson, Walker, Fernandinho, Otamendi, Mendy, B Silva, Rodri, D Silva, Mahrez, Aguero, Sterling
MANCHESTER UNITED-MANCHESTER CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Manchester City'nin sahasında Manchester United'ı konuk edeceği maç bugün TSİ 19.30'da başlayacak ve karşılaşman S Sport'tan canlı yayınlanacak.
MAÇLA İLGİLİ ÖNEMLİ BİLGİLER
Manchester United, ezeli rakibi Manchester City'i konuk ettiği son 3 resmi maçı kaybetti.
Manchester United, 2009-2010 sezonundan bu yana ilk kez Manchester City'i iki maçta da yenmek için sahaya çıkıyor.
Teknik direktör Pep Guardiola yönetiminde mart aylarında oynadığı 10 lig maçını kaybetmeyen City, son mağlubiyetini 2016'da Manchester United'dan almıştı.
Pep Guardiola, Old Trafford'da en fazla galibiyet alan misafir çalıştırıcı konumunda. (3G)
- 08.03.2020
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Yorum
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Toplam 3
Yorum
fb. Sevinç gözyaşlarıdır.koca takımı ne hale getirdi.yaptığı transferlere bakın.aldırdığı oyucuyu beyenmiyor.lig bitiyor oyuncunun mevki yok
Manchester United Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel 11'de kimler var? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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