Liverpool Bournemouth maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
İngiltere Premier Lig'in 29. haftasında Liverpool sahasında Bournemouth'u konuk ediyor. Ligde şampiyonluğa koşan Kırmızılar'ın bu karşılaşma öncesinde 79 puanı bulunuyor ve en yakın rakibi Manchester City'e 22 puan fark atmış durumdalar. Bournemouth ise ligde 18. sırada ve küme düşme hattında yer alıyor. Misafir ekibin 27 puanı bulunuyor. Bournemouth, Watford ve West Ham United ile aynı puana sahip... Peki, Liverpool-Bournemouth maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel 11'ler neler? İşte detaylar...
İngiltere Premier Lig'de sezonu büyük bir mucize olmazsa şampiyon olarak tamamlaması beklenen Liverpool, sahasında Bournemouth'u ağırlıyor. Şu ana kadar yalnızca 1 kez mağlup olan Klopp'un öğrencilerinin bu karşılaşma öncesinde 79 puanı bulunuyor. Bournemouth ise küme düşme hattından kurtulmak için sahaya mutlak 3 puan parolasıyla çıkacak. Ev sahibi takımda Brezilyalı kaleci Alisson Becker bu maçta forma giyemeyecek.
MUHTEMEL 11'LER
Liverpool: Adrian, Alexander-Arnold, Gomez, van Dijk, Milner, Wijnaldum, Fabinho, Oxlade-Chamberlain, Salah, Firmino, Mane
Bournemouth: Ramsdale, Smith, Ake, S. Cook, Stacey, L. Cook, Lerma, Billing, King, Fraser, C. Wilson
LIVERPOOL-BOURNEMOUTH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Liverpool'un sahasında Bournemouth'u konuk edeceği maç bugün TSİ 15.30'da başlayacak ve karşılaşma S Sport Plus'tan canlı olarak yayınlanacak.
MAÇ ÖNCESİ ÖNEMLİ BİLGİLER
*Liverpool, Bournemouth'la oynadığı son 5 lig maçından da galip ayrıldı. Kırmızılar ayrıca bu karşılaşmalarda fileleri 17 kez havalandırdı.
*Bournemouth Liverpool ile karşılaştığı 16 resmi maçın yalnızca 1'ini kazandı. Deplasman ekibinin tek galibiyeti 2016 yılındaydı.
*Liverpool sahasında oynadığı son 21 lig maçından da galip ayrıldı. Klopp'un öğrencileri en üst lig seviyesinde üst üste iç sahada en fazla maç kazanan takım olmak için sahaya çıkıyor.
*Bournemouth deplasmanda oynadığı son 9 Premier Lig maçının 8'ini kaybetti.
*Liverpool'un Mısırlı golcüsü Mohamed Salah, Bournemouth'a karşı forma giydiği 5 maçın hepsinde gol attı. (7 gol)
- 07.03.2020
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Yorum
mehmet can alissonu alcak halimiz yok maliyete göre en iyi kaleci fabri olur ama onuda yönetim veto etmiş ne diyelim yine istedeğimiz bi oyuncu gelmedi
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Yorum
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Liverpool Bournemouth maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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