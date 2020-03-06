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06 Mart 2020, Cuma
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'da şoku!

Liverpool'da Alisson Becker şoku!

'un 27 yaşındaki Brezilyalı kalecisi , kalçasından yaşadığı nedeniyle Bournemouth ve maçlarında forma giyemeyecek.

ekiplerinden 'un file bekçisi 'in kalçasından yaşadığı nedeniyle ligde Bournemouth ve Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında karşısında forma giyemeyeceği açıklandı.

Liverpool Kulübünün internet sitesinde, teknik direktör Jurgen Klopp'un yarın oynanacak Bournemouth maçı öncesinde yaptığı basın açıklamasına yer verildi.

Alisson'un Bournemouth ve Atletico Madrid karşılaşmalarında forma giyemeceğini belirten Klopp, "Kalçasında ufak bir problem var. maçından önce antrenmanda sakatlanmıştı. Milli maç arasından sonra dönmüş olur ama öncesi için durumuna bakacağız." ifadelerini kullandı.

  1. 06.03.2020
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