Ole Gunnar Solskjaer: Maaş indirimi çağrılarını adil bulmuyorum
İngiliz devi Manchester United'ın teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, corona virüsü salgını sonrası kulüplerin futbolculara yaptığı maaş indirimi çağrısına tepki gösterdi. Norveçli teknik adam, "Herhangi bir futbolcuya bu şekilde çağrı yapılmasını adil bulmuyorum. Toplum için iyi işler yapan futbolcular tanıyorum, bu zor durumda yardım etmek için çok şey yapıyorlar" ifadelerini kullandı.
İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United'ın teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, yeni tip corona virüsü (Kovid-19) salgını nedeniyle futbolculara yapılan maaş indirimi çağrılarının adil olmadığını savundu.
İngiliz basınına açıklamalarda bulunan Solskjaer, futbolun "kolay hedef" olduğunu belirterek, "Herhangi bir futbolcuya bu şekilde çağrı yapılmasını adil bulmuyorum. Toplum için iyi işler yapan futbolcular tanıyorum, bu zor durumda yardım etmek için çok şey yapıyorlar." ifadelerini kullandı.
Norveçli teknik adam, salgın nedeniyle herkesin zor bir dönemden geçtiğini kaydederek, kulüpler ve oyuncular arasında neler yapılabileceğine dair görüşmelerin sürdüğünü dile getirdi.
Geçmişte hatalar yapıldığını ifade eden Solskjaer, "Şimdi daha iyi kararlar alma zamanı. Hepimiz topluma ve NHS'e (Ulusal Sağlık Hizmetleri) yardım etmek istiyoruz." yorumunu yaptı.
- 07.04.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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