Ole Gunnar Solskjaer: Maaş indirimi çağrılarını adil bulmuyorum - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç
07 Nisan 2020, Salı
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Haberler İngiltere Premier Lig Solskjaer'den flaş tepki! "Hiç adil değil"

: Maaş indirimi çağrılarını adil bulmuyorum

Ole Gunnar Solskjaer: Maaş indirimi çağrılarını adil bulmuyorum

İngiliz devi 'ın , corona virüsü salgını sonrası kulüplerin futbolculara yaptığı maaş indirimi çağrısına tepki gösterdi. Norveçli teknik adam, "Herhangi bir futbolcuya bu şekilde çağrı yapılmasını adil bulmuyorum. Toplum için iyi işler yapan futbolcular tanıyorum, bu zor durumda yardım etmek için çok şey yapıyorlar" ifadelerini kullandı.

ekibi 'ın , yeni tip corona virüsü (Kovid-19) salgını nedeniyle futbolculara yapılan maaş indirimi çağrılarının adil olmadığını savundu.

İngiliz basınına açıklamalarda bulunan Solskjaer, futbolun "kolay hedef" olduğunu belirterek, "Herhangi bir futbolcuya bu şekilde çağrı yapılmasını adil bulmuyorum. Toplum için iyi işler yapan futbolcular tanıyorum, bu zor durumda yardım etmek için çok şey yapıyorlar." ifadelerini kullandı.

Norveçli teknik adam, salgın nedeniyle herkesin zor bir dönemden geçtiğini kaydederek, kulüpler ve oyuncular arasında neler yapılabileceğine dair görüşmelerin sürdüğünü dile getirdi.

Geçmişte hatalar yapıldığını ifade eden Solskjaer, "Şimdi daha iyi kararlar alma zamanı. Hepimiz topluma ve NHS'e (Ulusal Sağlık Hizmetleri) yardım etmek istiyoruz." yorumunu yaptı.

  1. 07.04.2020
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