Crystal Palace teknik direktör Hodgson'ın sözleşmesini uzattı
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace, teknik direktör Roy Hodgson'ın sözleşmesini bir sezon daha uzattı.
Londra ekibinden yapılan açıklamada, 72 yaşındaki deneyimli teknik adamın sözleşmesinin 2020-21 sezonu sonuna kadar uzatıldığı kaydedildi.
2017 yılının eylül ayında göreve gelen Hodgson, Crystal Palace ile çıktığı 112 maçta 40 galibiyet, 28 beraberlik, 44 mağlubiyet elde etti.
Crystal Palace, Premier Lig'de son iki sezonu 11 ve 12. sırada tamamladı.
- 06.03.2020
- Güncelleme: 07.03.2020 00:13
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Yorum
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Yorum
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Crystal Palace teknik direktör Hodgson'ın sözleşmesini uzattı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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