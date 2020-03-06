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06 Mart 2020, Cuma
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Hodgson'ın sözleşmesini uzattı

Crystal Palace teknik direktör Hodgson'ın sözleşmesini uzattı

İngiltere ekiplerinden , 'ın sözleşmesini bir sezon daha uzattı.

ekibinden yapılan açıklamada, 72 yaşındaki deneyimli teknik adamın sözleşmesinin 2020-21 sezonu sonuna kadar uzatıldığı kaydedildi.

2017 yılının eylül ayında göreve gelen Hodgson, ile çıktığı 112 maçta 40 galibiyet, 28 beraberlik, 44 mağlubiyet elde etti.

Crystal Palace, 'de son iki sezonu 11 ve 12. sırada tamamladı.

  1. 06.03.2020
  2. Güncelleme: 07.03.2020 00:13
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