Chelsea Tottenham maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Muhtemel 11'ler

Premier Lig'de tansiyonu oldukça yüksek bir karşılaşma oynanacak. Chelsea, Stamford Bridge'de Tottenham'ı konuk edecek. Futbolseverlerin merakla beklediği bu karşılaşmanın detaylarını haberimizde bulabilirsiniz.

CHELSEA TOTTENHAM MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Premier Lig'in 27. haftasında oynanacak Chelsea Tottenham müsabakası, 22 Şubat Cumartesi günü saat 15:30'da başlayacak. Öte yandan bu mücadele S Sports ekranlarından naklen ve canlı olarak ekranlara gelecek.

DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER

- Tottenham ile oynadığı son iki Premier Lig maçını kazanan Chelsea, rakibini en son Mart 2006'da şu an Tottenham'ı çalıştıran Jose Mourinho yönetiminde üç kez üst üste mağlup edebildi.

- Chelsea'ye konuk olduğu son 33 resmi maçın sadece birini kazanan Tottenham (11B 21M), tek galibiyetini Nisan 2018'de Premier Lig'de aldı (3-1).

- Bu sezon evinde yedi resmi maç kaybeden Chelsea, iç sahada daha fazla mağlubiyeti en son 1985/86'da almıştı (8).

- Tottenham, en üst lig seviyesinde 500 deplasman galibiyetine ulaşan yedinci takım olmak için sahaya çıkıyor (Liverpool, Arsenal, Manchester United, Everton, Aston Villa ve Chelsea ile birlikte).

- Premier Lig'de Arsene Wenger (106) ve Harry Redknapp'ın (39) ardından en fazla Londra derbisi kazanan çalıştırıcı olan Tottenham Menajeri Jose Mourinho, 20'den fazla karşılaşmaya çıkan menajerler arasında en yüksek galibiyet yüzdesine sahip isim (%66; 37/56).

EKSİKLER, CEZALILAR

Chelsea: Kante, Pulisic

Tottenham: Kane, Son, Sissoko, Foyth

MUHTEMEL 11'LER

Chelsea: Caballero; James, Azpilicueta, Christensen, Rüdiger, Alonso; Kovacic, Jorginho; Willian, Mount; Abraham

Tottenham Hotspur: Lloris; Aurier, Alderweireld, Sanchez, Davies; Fernandes, Lo Celso, Winks, Bergwijn; Dele Alli, Lucas Moura