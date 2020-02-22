Chelsea Tottenham maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Muhtemel 11'ler  - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç
22 Şubat 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler İngiltere Premier Lig Chelsea Tottenham maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Muhtemel 11'ler

Tottenham maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Muhtemel 11'ler

Chelsea Tottenham maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Muhtemel 11'ler

ve Tottenham, 'de nefes kesecek bir mücadeleye çıkacak. Son olarak Şampiyonlar Ligi'nde Leipzig'e karşı aldığı mağlubiyetle adeta yıkılan Mourinho'lu Tottenham, zorlu Chelsea deplasmanında puan veya puanlar arayacak. Ev sahibi Chelsea ise, bir alt sırasındaki rakibi ile arayı açarak üst sıralara tırmanmak ve sezon sonunda Şampiyonlar Ligi vizesi almak istiyor. Peki Chelsea Tottenham maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? İşte detaylar...

'de tansiyonu oldukça yüksek bir karşılaşma oynanacak. , Stamford Bridge'de Tottenham'ı konuk edecek. Futbolseverlerin merakla beklediği bu karşılaşmanın detaylarını haberimizde bulabilirsiniz.

CHELSEA TOTTENHAM MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Premier Lig'in 27. haftasında oynanacak Chelsea Tottenham müsabakası, 22 Şubat Cumartesi günü saat 15:30'da başlayacak. Öte yandan bu mücadele S Sports ekranlarından naklen ve canlı olarak ekranlara gelecek.

DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER

- Tottenham ile oynadığı son iki Premier Lig maçını kazanan Chelsea, rakibini en son Mart 2006'da şu an Tottenham'ı çalıştıran Jose Mourinho yönetiminde üç kez üst üste mağlup edebildi.

- Chelsea'ye konuk olduğu son 33 resmi maçın sadece birini kazanan Tottenham (11B 21M), tek galibiyetini Nisan 2018'de Premier Lig'de aldı (3-1).

- Bu sezon evinde yedi resmi maç kaybeden Chelsea, iç sahada daha fazla mağlubiyeti en son 1985/86'da almıştı (8).

- Tottenham, en üst lig seviyesinde 500 deplasman galibiyetine ulaşan yedinci takım olmak için sahaya çıkıyor (Liverpool, Arsenal, Manchester United, Everton, Aston Villa ve Chelsea ile birlikte).

- Premier Lig'de Arsene Wenger (106) ve Harry Redknapp'ın (39) ardından en fazla Londra derbisi kazanan çalıştırıcı olan Tottenham Menajeri Jose Mourinho, 20'den fazla karşılaşmaya çıkan menajerler arasında en yüksek galibiyet yüzdesine sahip isim (%66; 37/56).

EKSİKLER, CEZALILAR

Chelsea: Kante, Pulisic

Tottenham: Kane, Son, Sissoko, Foyth

MUHTEMEL 11'LER

Chelsea: Caballero; James, Azpilicueta, Christensen, Rüdiger, Alonso; Kovacic, Jorginho; Willian, Mount; Abraham

Tottenham Hotspur: Lloris; Aurier, Alderweireld, Sanchez, Davies; Fernandes, Lo Celso, Winks, Bergwijn; Dele Alli, Lucas Moura

  1. 22.02.2020
  2. Güncelleme: 22.02.2020 12:43
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Chelsea Tottenham maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Muhtemel 11'ler haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN