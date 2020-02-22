Chelsea Tottenham maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Muhtemel 11'ler
Chelsea ve Tottenham, Premier Lig'de nefes kesecek bir mücadeleye çıkacak. Son olarak Şampiyonlar Ligi'nde Leipzig'e karşı aldığı mağlubiyetle adeta yıkılan Mourinho'lu Tottenham, zorlu Chelsea deplasmanında puan veya puanlar arayacak. Ev sahibi Chelsea ise, bir alt sırasındaki rakibi ile arayı açarak üst sıralara tırmanmak ve sezon sonunda Şampiyonlar Ligi vizesi almak istiyor. Peki Chelsea Tottenham maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? İşte detaylar...
Premier Lig'de tansiyonu oldukça yüksek bir karşılaşma oynanacak. Chelsea, Stamford Bridge'de Tottenham'ı konuk edecek. Futbolseverlerin merakla beklediği bu karşılaşmanın detaylarını haberimizde bulabilirsiniz.
CHELSEA TOTTENHAM MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Premier Lig'in 27. haftasında oynanacak Chelsea Tottenham müsabakası, 22 Şubat Cumartesi günü saat 15:30'da başlayacak. Öte yandan bu mücadele S Sports ekranlarından naklen ve canlı olarak ekranlara gelecek.
DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER
- Tottenham ile oynadığı son iki Premier Lig maçını kazanan Chelsea, rakibini en son Mart 2006'da şu an Tottenham'ı çalıştıran Jose Mourinho yönetiminde üç kez üst üste mağlup edebildi.
- Chelsea'ye konuk olduğu son 33 resmi maçın sadece birini kazanan Tottenham (11B 21M), tek galibiyetini Nisan 2018'de Premier Lig'de aldı (3-1).
- Bu sezon evinde yedi resmi maç kaybeden Chelsea, iç sahada daha fazla mağlubiyeti en son 1985/86'da almıştı (8).
- Tottenham, en üst lig seviyesinde 500 deplasman galibiyetine ulaşan yedinci takım olmak için sahaya çıkıyor (Liverpool, Arsenal, Manchester United, Everton, Aston Villa ve Chelsea ile birlikte).
- Premier Lig'de Arsene Wenger (106) ve Harry Redknapp'ın (39) ardından en fazla Londra derbisi kazanan çalıştırıcı olan Tottenham Menajeri Jose Mourinho, 20'den fazla karşılaşmaya çıkan menajerler arasında en yüksek galibiyet yüzdesine sahip isim (%66; 37/56).
EKSİKLER, CEZALILAR
Chelsea: Kante, Pulisic
Tottenham: Kane, Son, Sissoko, Foyth
MUHTEMEL 11'LER
Chelsea: Caballero; James, Azpilicueta, Christensen, Rüdiger, Alonso; Kovacic, Jorginho; Willian, Mount; Abraham
Tottenham Hotspur: Lloris; Aurier, Alderweireld, Sanchez, Davies; Fernandes, Lo Celso, Winks, Bergwijn; Dele Alli, Lucas Moura
- 22.02.2020
- Güncelleme: 22.02.2020 12:43
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Toplam 1
Yorum
FAHRETTİN SALİHOĞLU BEŞİKTAŞ A DİKKAT MACIN İLK DAKİKALARINDA GÖZDE OYUNCULARIMIZI SAKATLAMAYA YÖNELİK ÇABALARI OLACAKTIR FUTBOLCULARI UYARALIK DİKKAT
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Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde gözler kalecilerde olacak
Toplam 1
Yorum
kamil ersun yanala tavsiye defans faletta serdar hasan ali dirar önlerinde mutlak emre özellikle ortasahada jailson bunlar mutlak oynamalı
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Galatasaray'a Lemina ve Saracchi müjdesi
Toplam 1
Yorum
erdal ikiside oynayacak ve o sene bu sene kaçış yok artık
Chelsea Tottenham maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Muhtemel 11'ler haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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