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10 Aralık 2019, Salı
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Tarih onu yazacak

Tarih onu yazacak

Çağlar’ın M.City’ye transferi gerçekleşirse dünyanın en pahalı stoperi unvanını alacak.

Premier Lig'de geride kalan 16 hafta sonunda öne çıkan isimlerden biri tartışmasız Çağlar Söyüncü... Leicester City'de bu sezon tüm lig maçlarında 90'ar dakika oynayan milli futbolcu, devlerin de listesine girdi. İngiliz basını, ile 'un 23 yaşındaki stoperi kadrosuna katmayı hedeflediğini yazdı. Genç oyuncu için 90 milyon euro'yu gözden çıkaran City, bu transferi yaparsa Çağlar 'dünyanın en pahalı savunmacısı' unvanını alacak.
  1. 10.12.2019
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