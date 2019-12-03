Everton'da Richarlison'un sözleşmesi uzatıldı
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton, 22 yaşındaki Brezilyalı futbolcusu Richarlison de Andrade'nin sözleşmesinin 2024 yılına kadar uzatıldığını açıkladı.
İngiltere Premier Lig ekibi Everton'da Brezilyalı oyuncu Richarlison'un sözleşmesi uzatıldı.
Everton Kulübünün internet sitesinde yapılan açıklamada, 22 yaşındaki oyuncunun sözleşmesinin 2024 yazına kadar uzatıldığı belirtildi.
Richarlison, 2018'de transfer olduğu Everton'da şu ana kadar 55 maça çıktı ve 20 gol attı.
- 03.12.2019
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hakan volkan gelmeden önce takım süperdi volkan takıma dahil oldu yine takım eski havasına büründü enteresan
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vaner Değerli başkan. bu taraftar sizi istedi. Size güveniyoruz. Beşiktaşın başarısı dışında mutlu olamayız.Size ve tüm takıma başarılar dileriz.
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