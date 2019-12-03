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03 Aralık 2019, Salı
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'da 'un sözleşmesi uzatıldı

Everton'da Richarlison'un sözleşmesi uzatıldı

ekiplerinden , 22 yaşındaki Brezilyalı futbolcusu de Andrade'nin sözleşmesinin 2024 yılına kadar uzatıldığını açıkladı.

ekibi 'da Brezilyalı oyuncu 'un sözleşmesi uzatıldı.

Everton Kulübünün internet sitesinde yapılan açıklamada, 22 yaşındaki oyuncunun sözleşmesinin 2024 yazına kadar uzatıldığı belirtildi.

Richarlison, 2018'de transfer olduğu Everton'da şu ana kadar 55 maça çıktı ve 20 gol attı.

  1. 03.12.2019
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