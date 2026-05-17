Çorluspor tarih yazdı

TFF 3. Lig play-off finalinde Çorluspor 1947, Malatya Yeşilyurtspor'u 1-0 mağlup ederek TFF 2. Lig'e yükseldi. Muhammet Arslantaş'ın golüyle gelen zafer sonrası sarı-kırmızılı takım, 12 Bingölspor, Kütahya Bld., İnegöl Kafkas, Sebat Gençlik'ten sonra TFF 2. Lig'e yükselen 5. takım oldu. Çorluspor, kulüp, tarihinde ilk kez 2. Lig'de mücadele edecek.
DİĞER
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.