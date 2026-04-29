Yozgat Bozok rahat kazandı

TFF 2. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 29 Nisan 2026 06:50
İkinci Lig'e yükselme mücadelesi veren Yozgat Bozokspor, ilk maçta 1-0 yendiği Karadeniz Ereğli Belediyesi'ni deplasmanda da 3-0 ile geçmeyi başardı. 3. Lig Yükselme Play Off 1. Tur'unda rakibini toplamda 4-0'lık skorla deviren Yozgat ekibi, adını finale yazdırmayı başardı. Final, çift maçlı eleminasyon usulü oynanacak. Üstünlük kuran takım 2. Lig'e yükselecek.