Matışlı: Hedefim A Milli Takım

TFF 2. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 29 Nisan 2026 06:50
Şampiyon Bursaspor'un 19 yaşındaki kalecisi Kerem Matışlı, hayalinin A Milli Takım forması giymek olduğunu söyledi. Matışlı, "Bursaspor'da oynayarak A Milli Takım'a gitmek benim en büyük hayalim. Bu yaşlarda takip edilmek ve izlenmek beni motive ediyor. Burada çok mutluyum. En büyük isteğim; Bursaspor yeniden Süper Lig'e çıktığında da kalede olmak ve burada şampiyonluklar yaşamak" ifadelerini kullandı.