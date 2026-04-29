Elazığ gözünü 1. Lig’e dikti

TFF 2. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 29 Nisan 2026 06:50
İkinci Lig Beyaz Grup'ta normal sezonu üçüncü sırada tamamlayan Seza Çimento Elazığspor, play-off maçlarını kazanarak Trendyol 1. Lig'e yükselmek istiyor. Normal sezondaki 69 puanla üçüncü sırada bitiren Elazığspor, play-off ilk turunda karşılaşacağı Adana'ya yarın konuk olacak. Rakibini ise 4 Mayıs'ta ise konuk edecek.