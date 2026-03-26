TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un lideri Bursaspor'da Teknik Direktörü Mustafa Er, takımın hedefinin mevcut puan farkını korumak değil, daha da büyütmek olduğunu söyledi. Takım içindeki motivasyonu sürekli yüksek tutmaya çalıştıklarını belirten Er, kalan 5 maçta aynı ciddiyetle devam edeceklerini belirtti. Genç teknik adam, "Kalan haftalar için sloganımız net: Durmak yok, yola devam. Bu kulüp ve bu taraftar çok daha büyük başarıları hak ediyor. Oyuncularımdan şampiyonluk anını hayal etmelerini istiyorum. Ancak matematiksel olarak bitmeden rehavete kapılmayacağız" ifadelerini kullandı.

TİMSAH HIZ KESMİYOR

Gebzespor galibiyetinin ardından ara vermeyen Bursaspor, Fethiyespor deplasmanı öncesi tempoyu düşürmedi, hazırlıklar başladı.

Yeşil-beyazlı ekip, Mustafa Er yönetiminde gerçekleştirdiği antrenmanla pas çalışması yaptı. Teknik ekibin planladığı program doğrultusunda tempolu geçen idman, dar alan oyunlarıyla tamamlandı.