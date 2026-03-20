Geri sayım

TFF 2. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mart 2026 Cuma 06:50
2. Lig Kırmızı Grup'ta 64 puanla, en yakın rakibi Aliağa FK'nın 5 puan önünde lider durumda bulunan Bursaspor, Ramazan Bayramı'nın ardından oynayacağı maçlar sonrasında şampiyonluğa uzanmak ve adını Trendyol 1. Lig'e yazdırarak taraftarlarını bir kez daha sevince boğmak istiyor. Timsahlar, Salı günü evinde Gebzespor'u ağırlayacak. Yeşil beyazlılar, geçen sezon olduğu gibi bu sezon da şampiyonluğa ulaşarak Süper Lig yolculuğunda bir engeli daha aşmak için artık son viraja girdi. 6 final maçı öncesi sadece şampiyonluğa odaklanan Bursaspor'da her şey yolunda ilerliyor.