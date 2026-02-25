Adım adım 1. Lig’e

Türk futbolunun 5. Büyüğü olan Bursaspor'un şampiyon başkanlarından Levent Kızıl, yeşil-beyazlıların deplasmanda Menemen FK'yı 3-1 mağlup ettiği maçın ardından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. 2. Lig Kırmızı Grup'ta şampiyonluğa koşan lider Timsahları öven Kızıl, Bursaspor'un şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerlediğini vurguladı. Sosyal medya hesabından camiaya seslenen Levent Kızıl, hem Başkan Enes Çelik ve yönetimini, hem de taraftarı tebrik ederek, yeşil-beyazlı camianın birlik içinde hedefine yürüdüğünün altını çizdi. Levent Kızıl, Bursaspor'un kritik bir virajı daha geride bıraktığını belirtti.

ŞAMPİYONLUK

Levent Kızıl paylaşımında özetle, "Bursasporumuz şampiyonluğa adım adım ilerlemektedir. Ben ve Bursaspor sevdalısı binlerce kişi heyecandan maçı bile seyredemezken, gencecik arkadaşlarımızın sahada ayaklarının titremesi normaldir. Çok büyük bir virajı döndük. Yolumuz şampiyonluk ve kimsenin şüphesi olmasın, olacağız. Başta Enes Başkanımız olmak üzere yönetimimize, taraftarımıza ve büyük camiamıza inanıyoruz. Bursasporlu oyuncularımız ve teknik ekibimiz, arkanızdayız. Siz de İzmir'deki gibi galip gelerek, size gösterilen bu sevgi selini şampiyonlukla taçlandırın" ifadeleriyle umut dağıttı.

BURSASPOR'DA ZİRVE SEVİNCİ

2. Lig Kırmızı Grup'ta şampiyonluğu hedefleyen Bursaspor, rakiplerinin puan kaybettiği haftada yeniden zirveye yükseldi. Geçen hafta averajla liderliği Kahramanmaraş İstiklal'e kaptıran yeşil- beyazlılar, bu hafta sonuçların ardından yeniden zirveye yerleşti. Kahramanmaraş İstiklal, deplasmanda Kırklarelispor'a 3-2 mağlup olarak kritik bir puan kaybı yaşadı. Bu sonuçla birlikte Menemen'i yenen Timsahlar, Mardin'in 2