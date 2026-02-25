CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler TFF 2. Lig Adım adım 1. Lig’e

Adım adım 1. Lig’e

2. Lig Kırmızı Grup lideri Timsahlar’da şampiyon başkanlardan Levent Kızıl camiaya seslenip; Bursaspor’un şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerlediğini ifade etti

TFF 2. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 25 Şubat 2026 Çarşamba 06:50
Adım adım 1. Lig’e

Türk futbolunun 5. Büyüğü olan Bursaspor'un şampiyon başkanlarından Levent Kızıl, yeşil-beyazlıların deplasmanda Menemen FK'yı 3-1 mağlup ettiği maçın ardından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. 2. Lig Kırmızı Grup'ta şampiyonluğa koşan lider Timsahları öven Kızıl, Bursaspor'un şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerlediğini vurguladı. Sosyal medya hesabından camiaya seslenen Levent Kızıl, hem Başkan Enes Çelik ve yönetimini, hem de taraftarı tebrik ederek, yeşil-beyazlı camianın birlik içinde hedefine yürüdüğünün altını çizdi. Levent Kızıl, Bursaspor'un kritik bir virajı daha geride bıraktığını belirtti.

ŞAMPİYONLUK

Levent Kızıl paylaşımında özetle, "Bursasporumuz şampiyonluğa adım adım ilerlemektedir. Ben ve Bursaspor sevdalısı binlerce kişi heyecandan maçı bile seyredemezken, gencecik arkadaşlarımızın sahada ayaklarının titremesi normaldir. Çok büyük bir virajı döndük. Yolumuz şampiyonluk ve kimsenin şüphesi olmasın, olacağız. Başta Enes Başkanımız olmak üzere yönetimimize, taraftarımıza ve büyük camiamıza inanıyoruz. Bursasporlu oyuncularımız ve teknik ekibimiz, arkanızdayız. Siz de İzmir'deki gibi galip gelerek, size gösterilen bu sevgi selini şampiyonlukla taçlandırın" ifadeleriyle umut dağıttı.

BURSASPOR'DA ZİRVE SEVİNCİ

2. Lig Kırmızı Grup'ta şampiyonluğu hedefleyen Bursaspor, rakiplerinin puan kaybettiği haftada yeniden zirveye yükseldi. Geçen hafta averajla liderliği Kahramanmaraş İstiklal'e kaptıran yeşil- beyazlılar, bu hafta sonuçların ardından yeniden zirveye yerleşti. Kahramanmaraş İstiklal, deplasmanda Kırklarelispor'a 3-2 mağlup olarak kritik bir puan kaybı yaşadı. Bu sonuçla birlikte Menemen'i yenen Timsahlar, Mardin'in 2

F.Bahçe'de flaş ayrılık kararı! Kasımpaşa maçı sonrası...
G.Saray'da 3 isme Torino'da gözaltı!
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in yıldızları Eren Ören ve Türkü Su Demirel anlattı: Yakınlık kurabileceğimizi ilk tanışmamızda hissettik!
Balıkesir'de F-16 savaş uçağı düştü: 1 pilot şehit oldu
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Osimhen'den transfer yanıtı: Neden olmasın!
Buruk: Skor avantajı çok önemli ama...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Zeren Spor çeyrek finalde! Zeren Spor çeyrek finalde! 01:08
Zeren Spor çeyrek finalde! Zeren Spor çeyrek finalde! 01:07
Osimhen'den transfer yanıtı: Neden olmasın! Osimhen'den transfer yanıtı: Neden olmasın! 01:05
Buruk: Skor avantajı çok önemli ama... Buruk: Skor avantajı çok önemli ama... 01:03
VAR kayıtları açıklandı! G.Saray'ın golü... VAR kayıtları açıklandı! G.Saray'ın golü... 01:03
F.Bahçe'de flaş ayrılık kararı! Kasımpaşa maçı sonrası... F.Bahçe'de flaş ayrılık kararı! Kasımpaşa maçı sonrası... 01:03
Daha Eski
Spalletti: Senaryo değişebilir Spalletti: Senaryo değişebilir 01:03
G.Saray'a 23'lük orta saha! Bonservisi dudak uçuklattı G.Saray'a 23'lük orta saha! Bonservisi dudak uçuklattı 01:02
G.Saray Juventus'un yıldızını istiyor! G.Saray Juventus'un yıldızını istiyor! 01:02
Ezeli rakiplerden El Karouani kapışması! Ezeli rakiplerden El Karouani kapışması! 01:02
G.Saray'dan rekor prim! Böyle rakam görülmedi G.Saray'dan rekor prim! Böyle rakam görülmedi 01:02
Çağrı Balta imzayı atıyor! İşte sözleşme detayları Çağrı Balta imzayı atıyor! İşte sözleşme detayları 01:02