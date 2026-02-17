Çağlayan ile yollar ayrıldı

TFF 2. Lig takımı Elazığspor'da yine teknik direktör ayrılığı yaşandı. Teknik direktör Adem Çağlayan'ın sözleşmesi fesh edildi. Adeta teknik direktör değirmenine dönen Elazığspor, bu sezon 3. kez teknik direktörün görevine son verdi.
TFF 2. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 17 Şubat 2026 Salı 06:50
TFF 2. Lig takımı Elazığspor'da yine teknik direktör ayrılığı yaşandı. Teknik direktör Adem Çağlayan'ın sözleşmesi fesh edildi. Adeta teknik direktör değirmenine dönen Elazığspor, bu sezon 3. kez teknik direktörün görevine son verdi.