Yeterli çoğunluk sağlanamadı

Nesine 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden MKE Ankaragücü Kulübünün 12 Ocak Pazartesi günü Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kongre Merkezi'ndeki olağanüstü genel kurulu, yeterli çoğunluk sağlanamadığı için 20 Ocak'a ertelendi. Ankaragücü Olağanüstü Genel Kurulu, çoğunluğa bakılmaksızın 20 Ocak Salı günü aynı yerde saat 14.00'te yapılacak.
