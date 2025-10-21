CANLI SKOR ANA SAYFA
Sahalarda böylesi görülmedi! Hakem kartlarını unuttu

Sahalarda böylesi görülmedi! Hakem kartlarını unuttu

TFF 2. Lig'de oynanan maçta sahalarda ender görülen bir olay yaşandı. Şanlıurfaspor-Elazığspor karşılaşmasını yöneten hakem Berkay Erdemir, ikinci yarıda sarı kartını soyunma odasında unuttu. İşte detaylar...

TFF 2. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ekim 2025 Salı 14:20
Sahalarda böylesi görülmedi! Hakem kartlarını unuttu

TFF 2. Lig'in 9. haftasında Şanlıurfaspor ile Elazığ karşı karşıya geldi. Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-0'lık konuk ekibin üstünlüğü ile noktalanırken sahalarda ender görülen bir olay yaşandı.

Karşılaşmanın hakemi Berkay Erdemir, 49'uncu dakikada Elazığsporlu Alperen Aydın'ın yaptığı faul sonrası sarı kart göstermek üzere oyunu durdurdu. Cebinde sarı kartı bulamayınca kısa süreli bir şaşkınlık yaşayan Erdemir, kartını soyunma odasında unuttuğunu fark etti.

Karşılaşmada kısa süreli bir duraksamaya sebep olan bu olay, 4'üncü hakem Muhammet Alperen Çopur'un devreye girerek yedek sarı kartı orta hakeme ulaştırması ile son buldu.

O ANLARDA GERİYE BU GÖRÜNTÜ KALDI

M. City'den Arda Güler hamlesi!
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
