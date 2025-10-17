Kongre ertelendi

Nesine 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden MKE Ankaragücü'nün olağanüstü genel kurul toplantısı, yeterli çoğunluk sağlanamadığı için 23 Ekim'e ertelendi. Sarı-lacivertli kulübün olağanüstü genel kurulu, 23 Ekim'de aynı yerde saat 14.00'te çoğunluğa bakılmaksızın Necmettin Erbakan Kongre Salonu'nda yapılacak.
Nesine 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden MKE Ankaragücü'nün olağanüstü genel kurul toplantısı, yeterli çoğunluk sağlanamadığı için 23 Ekim'e ertelendi. Sarı-lacivertli kulübün olağanüstü genel kurulu, 23 Ekim'de aynı yerde saat 14.00'te çoğunluğa bakılmaksızın Necmettin Erbakan Kongre Salonu'nda yapılacak.