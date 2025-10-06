CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler TFF 2. Lig 1461 Trabzon FK'un yeni teknik direktörü Olcay Şahan oldu

1461 Trabzon FK'un yeni teknik direktörü Olcay Şahan oldu

Nesine 2. Lig ekiplerinden KCT 1461 Trabzon FK'de teknik direktörlük görevine getirilen Olcay Şahan ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandı. İşte detaylar...

TFF 2. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ekim 2025 Pazartesi 19:40
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
1461 Trabzon FK'un yeni teknik direktörü Olcay Şahan oldu

Nesine 2. Lig ekiplerinden KCT 1461 Trabzon FK'de teknik direktörlük görevine getirilen Olcay Şahan ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandı.

Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen imza töreninde konuşan 1461 Trabzon Futbol Kulübü Başkanı Celil Hekimoğlu, Olcay Şahan'ın futbolculuk kariyerinde büyük başarılara imza attığını söyledi.

Türk futboluna örnek olmuş bir isimle anlaştıklarını belirten Hekimoğlu, "Şimdi bu birikimini teknik adam olarak kulübümüze aktaracak. Kendisine güveniyoruz, hedeflerimize birlikte ulaşacağımıza inanıyoruz. Camiamıza hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Hedefleri olan bir kulübe gelmekten mutluluk duyduğunu dile getiren Olcay Şahan ise "Sorumluluğumuzun farkındayız. Takımımızı play-off hattına taşıyıp sezon sonunda şampiyonluk hedefine ulaşmak için var gücümüzle çalışacağız." diye konuştu.

Süper Lig’de şampiyonluk oranları güncellendi!
Icardi için flaş ayrılık iddiası! Canlı yayında açıkladı
DİĞER
Süper Lig'de hoca kıyımı erken başladı! İşte 8 haftada gönderilen isimler...
Son dakika! Avukat Serdar Öktem'e silahlı saldırı: Hayatını kaybetti | 5 şüpheli yakalandı
G.Saray'ın rakibi Monaco’da flaş gelişme!
Derbi tekrar oynanacak mı? Çulcu açıkladı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bizim Çocuklar hazırlıklara başladı Bizim Çocuklar hazırlıklara başladı 18:38
Şampiyon Golbol Milli Takımlar'ımız yurda döndü! Şampiyon Golbol Milli Takımlar'ımız yurda döndü! 17:10
FIFA'dan Yeni Malatyaspor'a puan silme cezası FIFA'dan Yeni Malatyaspor'a puan silme cezası 16:54
Dikeç: Her atışta Türk bayrağını... Dikeç: Her atışta Türk bayrağını... 16:34
RAMS Başakşehir Galatasaray maçına hazırlanıyor! RAMS Başakşehir Galatasaray maçına hazırlanıyor! 16:29
Bakan Osman Aşkın Bak F.Bahçe yönetimini kabul etti Bakan Osman Aşkın Bak F.Bahçe yönetimini kabul etti 16:15
Daha Eski
F.Bahçe'nin F. Karagümrük mesaisi başladı F.Bahçe'nin F. Karagümrük mesaisi başladı 16:03
Eyüpspor'dan transfer yasağı açıklaması! Eyüpspor'dan transfer yasağı açıklaması! 16:00
Süper Lig’de şampiyonluk oranları güncellendi! Süper Lig’de şampiyonluk oranları güncellendi! 15:47
1461 Trabzon'da Olcay Şahan dönemi! 1461 Trabzon'da Olcay Şahan dönemi! 15:15
İşte Cannavaro'nun yeni takımı! İşte Cannavaro'nun yeni takımı! 15:01
Icardi için flaş ayrılık iddiası! Canlı yayında açıkladı Icardi için flaş ayrılık iddiası! Canlı yayında açıkladı 14:33