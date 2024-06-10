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1461 Trabzon FK’nın yeni teknik direktörü Zafer Turan oldu!

TFF 2. Lig'de mücadele eden 1461 Trabzon FK, teknik direktör Zafer Turan ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. İşte detaylar...

TFF 2. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 10 Haziran 2024 Pazartesi 19:47
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1461 Trabzon FK’nın yeni teknik direktörü Zafer Turan oldu!

TFF 2. Lig play-off yükselme maçında Iğdır FK'ya 1-0 yenilerek 1. Lig'e çıkamayan 1461 Trabzon FK'da teknik direktörlük görevine Zafer Turan getirildi. 1 yıllığına sözleşme imzalanan teknik adam için kulüp tesislerinde imza töreni düzenlendi. Törende bir konuşma yapan 1461 Trabzon FK Başkan Yardımcısı Cengiz Tosun, "Amacımız 2024-2025 sezonu içerisinde grup lideri olarak 1. Lig'e çıkmak. Teknik direktörün Trabzon geni taşıyan biri olmasını istedik. Zafer hocamız ile yolumuza devam edeceğiz" dedi.

Teknik direktör Zafer Turan ise iki ortak heyecanın birleştiğini belirterek, "Göreve bugün itibarıyla başlıyoruz. Zaman birbirimizi daha da tanımamızı sağlayacak. Daha önce 13-14 sene profesyonel futbol oynadım. Aslen Trabzonluyum. Atalarımızın doğduğu topraklarda çalışmak nasip oldu. O yüzden çok mutluyum. Buranın doğasını biliyorum. Hepimizin heyecanı var. 2 ortak heyecan birleşti. Bu zamana kadar olanlar geride kaldı diye düşünüyorum. 5 seneden beri bir hedef var. Hedefe adım adım yaklaşıldı. En son bu sene finale kadar gelindi ama olmadı. Bundan sonra her şey daha doğru planlama ile doğru bir şekilde gideceğini düşünüyorum. Ben o heyecanı yaşıyorum" dedi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ile görüştüğünü kaydeden Turan, "Buraya gelmemde kendisi de vesile oldu. Biraz daha iletişim halinde olacağız. Biz burada yarışmacı bir takımımız yetiştirici bir takım değiliz ama bu takım bir üst ligde olursa biraz daha yetiştiricilik anlamında farklı bir noktaya gelebilir. Takımın yüzde 90'ını tanıyorum. Çalıştığım oyuncular da var. Final maçını seyrettim. Oyuncu seviyesi çok üst düzeyde bir takımdı ama oyuncu performansları yeteri derecede yoktu. Hepsi bir araya gelmediği için başarı olmadı. Ligde ekonomik gücü yüksek olan takımlar da vardı. Önümüzdeki sezonun planlamasında buradaki insanlardan faydalanacağım. Oyuncu çok iyi olabilir, geçmişte çok faydalı işlerde yapmış olabilir ama şu anda takıma kimyası uymayabilir. Ona göre planlamayı yapacağız" ifadelerini kullandı.

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