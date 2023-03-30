Haberler TFF 2. Lig İnegölspor'dan şike açıklaması! 2 kaleci tutuklandı

İnegölspor'dan şike açıklaması! 2 kaleci tutuklandı

TFF 2. Lig ekiplerinden İnegölspor iki kalecisi Sercan Çobanoğlu ve Emre Selen'in sözleşmelerini şikeye karıştıkları gerekçesiyle feshetmişti. İnegölspor, şike iddialarıyla alakalı resmi bir açıklama yaptı.

TFF 2. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mart 2023 Perşembe 14:44
İnegölspor'dan şike açıklaması! 2 kaleci tutuklandı

İnegölspor tarafından yapılan açıklamada, "Kulübümüz tarafından 20.12.2022 tarihinde eski futbolculardan kaleciler Emre Selen ve Sercan Çobanoğlu'nun, İnegölspor aleyhine şike yaptıklarına ilişkin olarak açıklama yapılmış ve tarafımızca ilgiler hakkında İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde suç duyurusunda bulunulmuştur. Kulübümüz tarafından yapılan suç duyurusuna istinaden İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığınca ve Bursa Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı (KOM) tarafından yürütülen hızlı ve hassas araştırma ve çalışmalar sonucunda soruşturma elde edilen veri ve bilgiler ışığında 27.03.2023 tarihinde şike çerçevesinde adı geçen şüpheliler Emre Selen, Sercan Çobanoğlu ve tespit edilen 4 şüpheli daha İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile göz altına alınmıştır. Adı geçen şüpheliler ve diğer 4 şüphelinin ifadeleri alınarak şüphelilerden Emre ve Sercan'ın dahil olduğu 5 kişi tutuklama talebi ile 1 şüphelide adli kontrol talebi ile 29.03.2023 tarihinde İnegöl Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmiştir. Ve İnegöl Sulh Ceza Hakimliğince tutukluluğa sevk edilen kaleciler Emre Selen, Sercan Çobanoğlu ve diğer 3 şüpheli aynı gün tutuklanmış ve cezaevine gönderilmiştir.

İş bu alçak eylemler nedeniyle, İnegöl şehri, İnegölspor kulübü ve İnegölspor taraftarı olarak oldukça zarar görmüş ve menfaatlerimiz zedelenmiştir. Yine de kulübümüze karşı bu haince eylemleri yapanların bu aşamada adalet önünde gereken muameleyi görmeleri bizi bir nebze mutlu etmiştir. Yargılama sonucunda da gerekli cezaları almaları adına her zaman olduğu gibi var gücümüzle çabalayacağız ve takipçisi olacağız. Daha önce de ifade ettiğimiz gibi, İnegölspor camiasının, şanlı taraftarımızın ve yöneticilerimizin emeklerine ihanet edenler hakkında gerekli mücadeleye vereceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi.

DİĞER
Hande Erçel minicik elbisesiyle mest etti! Hakan Sabancı ile tatilinden ardı ardına paylaştı
Okan Karacan eski eşinin kapısına dayandı arbede çıktı polislerle de tartıştı! Zeynep Kadıoğlu: "Bağımlılıkları var..."
G.Saray peşindeydi! Juventus'tan flaş Di Maria kararı
İşte F.Bahçe'nin yeni sezon transferi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Bursaspor - Bayburt ÖİS maçı saat kaçta?
Çorum hata yapmadı
TOKİ PARA İADESİ NE ZAMAN YAPILACAK?
Almanya fırsat kartı başvuru 2023
YDS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İnegölspor'dan şike açıklaması! 2 kaleci tutuklandı İnegölspor'dan şike açıklaması! 2 kaleci tutuklandı 14:44
G.Saray'da Fatih Terim sürprizi! Okan Buruk ile buluştu G.Saray'da Fatih Terim sürprizi! Okan Buruk ile buluştu 14:38
Kadrosunu belirledi! İşte F.Bahçe'nin derbi 11'i Kadrosunu belirledi! İşte F.Bahçe'nin derbi 11'i 14:32
Szalai'den dikkat çeken açıklama! "G.Saray'ın maçları..." Szalai'den dikkat çeken açıklama! "G.Saray'ın maçları..." 13:46
Derbi için seyirci kararı verildi! Derbi için seyirci kararı verildi! 13:38
G.Saray peşindeydi! Juventus'tan flaş Di Maria kararı G.Saray peşindeydi! Juventus'tan flaş Di Maria kararı 13:23
Daha Eski
Josef de Souza'nın yeni takımı belli oldu! Josef de Souza'nın yeni takımı belli oldu! 12:26
F.Bahçe'de derbi çalışmaları sürüyor! Valencia... F.Bahçe'de derbi çalışmaları sürüyor! Valencia... 12:22
Jesus için gelecekler! İşte kritik tarih Jesus için gelecekler! İşte kritik tarih 12:04
Derbinin hakemi belli oldu! Derbinin hakemi belli oldu! 11:59
VakıfBank'ın oyuncusu Ogbogu'dan Türkiye sözleri! VakıfBank'ın oyuncusu Ogbogu'dan Türkiye sözleri! 11:33
Fenerbahçe Beko'nun rakibi Baskonia! Fenerbahçe Beko'nun rakibi Baskonia! 11:19