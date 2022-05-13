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Rövanşa kaldı

2. Lig play-off çeyrek finalinde Sivas Belediye ile Bodrumspor yenişemedi. İkinci karşılaşma 16 Mayıs Pazartesi oynanacak.

TFF 2. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mayıs 2022 Cuma 06:50
Rövanşa kaldı
TFF 2. Lig play-off çeyrek final mücadelesinde Sivas Belediyespor ile Bodrumspor karşı karşıya geldi. Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan mücadele golsüz eşitlikle sona erdi. Orta alan mücadelesi şeklinde geçen ilk yarının ardından ev sahibi ekip rakip kaleye yüklendi. Yeşilbeyazlılar, aradığı golü bir türlü bulamadı. Bodrumspor da skor üretemezken karşılaşma başladığı gibi golsüz eşitlik sonuçlandı. Sezon içerisinde daha önce iki ekip 2 kez karşılaşmış ve bir maç 0-0 biterken diğer karşılaşmayı Bodrumspor 1-0 kazanmıştı. Çeyrek final serisinin ikinci maçı 16 Mayıs Pazartesi günü Bodrumspor'un ev sahipliğinde oynanacak.
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