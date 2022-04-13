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2. Lig’de iki maç var

TFF 2. Lig'de iki karşılaşma bugün oynanacak. Beyaz Grup'ta yoğun kar yağışı nedeniyle ertelenen Pazarspor-Zonguldak Kömür maçı 14.00'te oynanacak. Kırmızı Grup'ta ise yine aynı sebeple ertelenen maçta 14.00'te Bayburt ile Soma karşı karşıya gelecek.

TFF 2. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 13 Nisan 2022 Çarşamba 06:50
2. Lig’de iki maç var

TFF 2. Lig'de iki karşılaşma bugün oynanacak. Beyaz Grup'ta yoğun kar yağışı nedeniyle ertelenen Pazarspor-Zonguldak Kömür maçı 14.00'te oynanacak. Kırmızı Grup'ta ise yine aynı sebeple ertelenen maçta 14.00'te Bayburt ile Soma karşı karşıya gelecek.

HEYECAN SÜRÜYOR

TFF 3. Lig'de 2. Grup maçları bugün oynanacak. Program şöyle: 14.00: Kuşadası-Siirt, 15.00: 68 Aksaray-Kestel, Yeniçarşı-Iğdır, Darıca-Bayrampaşa, Düzce-İskenderun, Hacettepe-Kızılcabölük, Yeşilyurt-52 Ordu, Çarşamba- Kalecik, Şile Yıldız-Karakoçan.

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